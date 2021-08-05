Şimdi de Amerikan taklitçileri harekete geçti! Rapçı soytarılardan Erdoğan’a alçak saldırı
Amerikan kültürünün bayrak taşıyanları rapçiler, Türkiye’deki orman yangınları üzerinden prim yapmaya başladı. Bir araya gelen birkaç çömez rapçi, devletin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal hakaretlerin yer aldığı rezil bir şarkı yayınladı.
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Amerikan sokak kültürünü Türkiye’de yaymaya çalışan ve protest şarkılarla gençleri kendi saflarına çekmeye çalışan Batı yalakası rapçiler, yeni bir skandala imza attı. Bu güne dek dini ve milli değerlerimize yönelik onlarca rezil şarkıyla gündeme gelen Türk rapçiler, bu kez orman yangınları üzerinden büyük bir skandala imza attı.
Türkiye’deki orman yangınları bahane edilerek servis edilen, “Yangınlar” isimli bir şarkı, geçtiğimiz gün YouTube’da yayınlandı. Şarkıyı, “Livamia” ve “Naskas” mahlaslarını kullanan iki çömez yayınladı.
Sözde çevreci mesajlar veren rezil şarkıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlere yer verildi.
Tehdit gibi şarkıda şu sözler yer aldı:
Tepemde biri var, adaletten öyle uzak
Lazım olunca saklanırmış 'uçak'
Bugün katledildi bir kadın daha
Katiliydi Mustafa Murat Ayhan
Bana bak bunak!
Yangını söndürmez çay paketi
Yangın sönse de sönmez nefretim
Ormanım kurtulsun ama siz ateşlerde geberin