Şimdi de Amerikan taklitçileri harekete geçti! Rapçı soytarılardan Erdoğan’a alçak saldırı

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Amerikan sokak kültürünü Türkiye’de yaymaya çalışan ve protest şarkılarla gençleri kendi saflarına çekmeye çalışan Batı yalakası rapçiler, yeni bir skandala imza attı. Bu güne dek dini ve milli değerlerimize yönelik onlarca rezil şarkıyla gündeme gelen Türk rapçiler, bu kez orman yangınları üzerinden büyük bir skandala imza attı.

Türkiye’deki orman yangınları bahane edilerek servis edilen, “Yangınlar” isimli bir şarkı, geçtiğimiz gün YouTube’da yayınlandı. Şarkıyı, “Livamia” ve “Naskas” mahlaslarını kullanan iki çömez yayınladı.

Sözde çevreci mesajlar veren rezil şarkıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlere yer verildi.

Tehdit gibi şarkıda şu sözler yer aldı:

Tepemde biri var, adaletten öyle uzak

Lazım olunca saklanırmış 'uçak'

Bugün katledildi bir kadın daha

Katiliydi Mustafa Murat Ayhan

Bana bak bunak!

Yangını söndürmez çay paketi

Yangın sönse de sönmez nefretim

Ormanım kurtulsun ama siz ateşlerde geberin