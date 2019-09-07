Simav’ın Kiçir köyünde ‘Çerkes Şenliği’ hazırlıkları başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Çerkes kültür ve geleneklerinin yaşatıldığı ve geleneksel olarak düzenlenen Çerkes Şenlikleri için Kiçir Köyünde hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediyesi’nin destekleriyle 15 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliler için bir açıklama yapan Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, “Dünya’nın ilgi ve odak merkezi olan köyümüz Kiçir Hable, yine çok güzel ve anlamlı bir şenliğe daha ev sahipliği yapacak. Çerkes kültürünü, diğer kardeş yöre kültürleri ile buluşturup, kaynaştıracak şekilde düzenleyeceğimiz bu şenliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu yıl 7’incisini yapacağımız şenliğimizde, APSNY Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Simav Geleneksel Okçuluk Kulübü, Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni, Bagatur Federasyonu Temsilciliği, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü, Mehteran gösterileri yer alacaktır” dedi.