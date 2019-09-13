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Simav’da okul çevresi ve öğrenci servis denetimleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci servis araçları ve okul çevrelerinde denetimler başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:24
Simav’da okul çevresi ve öğrenci servis denetimleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci servis araçları ve okul çevrelerinde denetimler başladı.


Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla denetim okul servilerine yaptıklarını belirtti. Ayhan “Okul servis araçlarının karşılaşabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulması amacıyla trafik ekiplerimiz tarafından denetimlerimiz yapılmaktadır. Okul servis araçları yönetmeliğine hükümlerine göre, araçlarda herhangi bir eksiklik ve kural ihlaliyle karşılaşmadık. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası çerçevesinde, trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülere hatırlatıyoruz. Kurallara uygun hareket eden tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Osmanbey Ortaokulu önünde yapılan okul servisi denetiminde, servis araçlarının evraklarının tam ve kurallara uygun olduğu görüldü, trafik ekipleri tarafından sürücülere teşekkür edildi. Okul servisi sürücüsü Özer Karadeniz “Simav’da uzun süredir öğrenci taşımacılığı yapmaktayım. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu denetimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Taşıma işinde bu zamana kadar herhangi bir ceza-i müeyyideyle karşılaşmadım. Denetimlerden memnunuz” dedi.


Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi okul çıkışında yapılan trafik denetimlerinde, yaya geçitleri denetimi ve bazı vatandaşların GBT sorgulamaları yapıldı. Okul çıkışında yaya geçidi uygulamalarından memnuniyetini belirten öğrenci Nehir Şengül “Öncelik hayatın, öncelik yayanın uygulamasından dolayı teşekkür ederiz. Polis arkadaşların yardımları bize güven veriyor” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:24
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