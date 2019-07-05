Simav’da lavanta yetiştiriciliği projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 80 dekar alanda uygulanan lavanta yetiştiriciliği projesinin çiftçiye umut ışığı olduğu belirtildi. Üreticilere ücretsiz fidan dağıtılarak dikimi yapılan lavanta bitkisinin son üç yılda gelişme ve hasat seviyesine ulaştığı gözlendi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, lavantanın çok yıllık bir bitki olduğu ve dikimden sonra 20 ile 25 yıl toprakta kalabildiğini belirterek, Yeşilköy ve Kestel köyündeki 80 dekarlık alanda hasat edilecek seviyeye gelindiğini ifade etti. Tokdemir “ 3 yıl önce başlattığımız lavanta yetiştiriciliği projesi ile lavanta bitkisinin ilçemiz için alternatif ürünlerden birisi olabileceğini gösterdik. Olumlu sonuçların alındığı bölgeleri düzenli aralıklarla kontrol ediyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.