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Simav’da “Goji Beryy” (Kurt üzümü) deneme ekimi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde deneme ekimi yapılan “Goji Beryy” (Kurt üzümü) çiftçinin umudu oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:57
Simav’da “Goji Beryy” (Kurt üzümü) deneme ekimi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde deneme ekimi yapılan “Goji Beryy” (Kurt üzümü) çiftçinin umudu oldu.


Çakırlar köyü çayır kaşı mevkiindeki Güngör Yüksel’e ait 1 dekarlık alanda, 220 adet dikimi yapılan (Goji Berr) kurt üzümünün bu yıl meyve vermesi bekleniyor.


Anavatanı Çin ve Moğalistan olan Goji Beryy meyvesi hakkında bilgi veren Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, "2018 yılında 1 dekar alanda 220 fidan dikimi yaptık. Eczacılık sektöründe kullanılan Goji Beryy, halk arasında kurt üzümü olarak biliniyor. Deneme ekiminde başarı sağlanırsa, diğer köylerimizde de ekimini yapacağız” dedi.


Kurt üzümü meyvesinin yaş olarak 75 TL, kuru olarak 100 TL’ye satıldığını ifade eden Bütüner,“Goji Beryy meyvesi eczacılık alanından başka, sofralık olarak da tüketiliyor. Bu ürünü Simav’da yaygınlaştırabilirsek, pazarlama sisteminde garantimiz bulunmaktadır" diye konuştu.


Simav‘da bir yıl önce deneme ekimi yapılan Goji Beryy (kurt üzümü) fidanlarının, çiçek açtığı ve meyve verme aşamasında olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:57
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