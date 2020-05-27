  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Simav’da 3 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı iki belde ve 1 köydeki 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:10:34 -
Simav’da 3 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı iki belde ve 1 köydeki 3 evin karantinaya alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 17 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, Korona virüs (Covid-19)vaka nedeniyle Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi’nde 1 ev, Demirci beldesinde 1 ev karantinaya alındı. 25 Mayıs 2020 tarihindeki Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ise, Yeniköy’de Korona virüs (Covid-19) vakası nedeniyle 1 ev’in karantinaya alındığı Kaymakamlık duyurusu ile bildirildi.


Ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı