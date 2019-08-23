Simav’a teknolojik temizlik aracı

Kütahya’nın Simav ilçe Belediyesi, kentin daha temiz kalmasını sağlamak için vakumlu portatif çöp toplama aracı aldı. Teknolojik temizlik aracı ile, park ve bahçelerdeki ağaç yaprakları ve toplanması zor olan küçük çöplerin temizliğinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, şehir merkezinin daha temiz bir ortama kavuşması için bir çalışma başlattıklarını belirtti. Biçer, "İlçe merkezindeki çarşı ve yol kenarlarının temizliğinde kullanılacak olan vakumlu portatif çöp emici araç, çalışanlarımıza kolaylık getirirken, zamandan tasarruf edilerek, daha fazla alan temizlenmiş olacak”dedi.