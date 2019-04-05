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Seçim 2019 Sayfası

Simav Belediyesi’nde devir-teslim töreni

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05 Nisan 2019 Cuma 17:14
Simav Belediyesi’nde devir-teslim töreni

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Seçimlere katılmayan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, seçimi kazanan AK Parti’li Avukat Adil Biçer’e koltuğu devretti


Simav’da 6 bin 977 oy alarak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız’ın elinden mazbatasını alan Avukat Adil Biçer, belediyede düzenlenen devir teslim törenine geldi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim okundu. Binlerce vatandaşın Belediye meydanında toplanmasıyla devan eden törende eski Başkan Süleyman Özkan bir konuşma yaptı. Özkan “ 38 yıllık belediyeciliğimin son 5 yılını Ak Partiden Belediye Başkanı olarak görev yapmamın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ak Partiden yeni seçilen Avukat Adil Biçer kardeşime başarılar diliyorum” dedi


Yeni seçilen Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, “Taahhütte bulunduğumuz hizmetlerin yer aldığı kitapçık daima masamın üzerinde duracak. Siz Simav halkıyla birlikte alınan kararları Belediye Meclisine getirerek sonuçlandıracağız. Ağır adımlarla yürüyen Simav’ımızı, bu günden başlayıp hep birlikte hızlandıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Simav beklediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır” dedi.


İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından Vatandaşların tebrikleri kabul edilerek, Simav halkına etli pilav, irmik helvası ve ayran ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:14
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