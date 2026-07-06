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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

Son dönemde Türkiye ve KKTC'yi hedef alan Güney Kıbrıs yönetimi adada büyük provokasyonlara imza atarken bölgede bulunan bir Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

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Foto - Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayan KKTC vatandaşı ağır yaralandı.

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Foto - Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

Ayia Napa’da dün sabahın erken saatlerinde saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Ahmet Tan, Rum Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Foto - Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

Tan'ın kafasına aldığı darbeler sebebiyle kafatası tabanı kırığı bulunduğu,beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği bildirildi.

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Foto - Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı

Görgü tanıkları saldırı öncesi herhangi bir tartışma veya kavga yaşanmadığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yazılı açıklama ile “Hem yaralı yurttaşımızın durumunu hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

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