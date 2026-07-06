Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı
Son dönemde Türkiye ve KKTC'yi hedef alan Güney Kıbrıs yönetimi adada büyük provokasyonlara imza atarken bölgede bulunan bir Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde Türkiye ve KKTC'yi hedef alan Güney Kıbrıs yönetimi adada büyük provokasyonlara imza atarken bölgede bulunan bir Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayan KKTC vatandaşı ağır yaralandı.
Ayia Napa’da dün sabahın erken saatlerinde saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Ahmet Tan, Rum Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tan'ın kafasına aldığı darbeler sebebiyle kafatası tabanı kırığı bulunduğu,beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği bildirildi.
Görgü tanıkları saldırı öncesi herhangi bir tartışma veya kavga yaşanmadığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yazılı açıklama ile “Hem yaralı yurttaşımızın durumunu hem de olayla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.
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