Simav Belediyesi Avukat Adil Biçer’e emanet Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye başkanlığı seçimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Avukat Adil Biçer kazandı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye başkanlığı seçimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Avukat Adil Biçer kazandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklanmasından sonra, Simav’da oyların yüzde 44.51’ini alan Biçer, belediye başkanı seçildi.

Seçimi kazanmanın coşkusuyla Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar Biçer’in başkanlık kutlamasında bulundular. Seçimlerin huzurlu bir ortamda, kazasız belasız geçtiğini belirten Avukat Adil Biçer “ Bizler ekibimizle çalışacağız, Simav kazanacak. Devam eden projelerin tamamlanmasından sonra, hazırladığımız projeler üzerinde zaman geçirmeden çalışmaya başlayacağız. Bizi bu göreve layık gören Simavlı vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz “ diye konuştu.

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