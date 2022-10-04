Şımarık Yunanistan'a karşı flaş çağrı: Yunan adalarına karşılık Arnavutluk ve Makedonya’ya Türk üsleri kurulmalı!

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Adalara ilişkin, "Yunan adalarına karşılık Arnavutluk ve Makedonya’ya üs açmak" başlıklı yazı kaleme alan Yeni Akit yazarı İbrahim Karataş, Arnavutluk ve Makedonya'ya Türk üsleri kurulması çağrısında bulundu.

Karataş, yazısına Yunanistan'ın Avrupa'dan aldığı desteğe dikkat çekerek başladı. "Aslında Türkiye ve Yunanistan baş başa kalsa Ege’deki sorunlar da Kıbrıs sorunu da bir şekilde çözülür ama bu ülkenin ağabeyleri çözüme müsaade etmiyorlar." diyen İbrahim Karataş, "Avrupalılar Yunanistan’ı üye yaptıktan sonra pişman olmuşlardır." ifadesini kullanan Karataş, "Çünkü bizzat kendileri; Yunanlılarının geri kalmış, cahil, küfürbaz ve tembel olduğunu söylediler. Fakat yine de aralarına aldılar. Daha sonra Kıbrıs Rum Kesimini de aralarına alarak birliğe ikinci bir Yunan devletini almış oldular. Üstelik Rumlar Annan Planını reddetmelerine rağmen." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı planlarını analiz eden Karataş, şöyle devam etti:

Eğer ABD desteği olmasaydı silahsız olması gereken adalar silahlandırılmazdı. Adalara Amerikan silahlarının konuşlandırılması başka bir vahamet. ABD’nin söz konusu silahlarla Türkiye’yi işgal edeceği iddiası pek gerçekçi gelmiyor ama yine de adalarda Amerikan varlığı Türkiye için bir tehdittir. Öncelikle bir ABD işgali, ilişkiler o kadar kötü düzeyde olmadığı için pek mantıklı gelmiyor. Türkiye adaların silahlandırılmasını savaş sebebi saydığını yıllar önce beyan ettiği için muhtemel bir Türk işgalinden korktukları için Amerikan silahları konuşlandırılıyor olabilir.

ABD muhtemel bir işgalden caydırmak için adaları silahlandırıyor gibi geliyor. Ancak bu vesile ile iki NATO müttefikinden Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın yanında olduğunu beyan etmiş oluyor. Ayrıca muhtemel bir çatışmada söz konusu silahları Yunanlılara verecektir. Silah hibe etmek Amerika’nın yapmadığı bir şey değil. YPG’ye ne kadar silah verdiğine hepimiz şahidiz. Bunun yanında, askeri ekipman içinde elektronik silahlar varsa Yunanistan adına Türkiye tarafındaki hareketliliği de gözlemliyorlardır. Özetle, bir Amerikan işgali pek olası görünmese de Yunanistan’ın yanında görünüp Türkiye’yi engellemek ve muhtemel bir savaşta Yunanlılara silah temin etmek gibi gayeleri olduğu açık.

'Türkiye’nin Balkanlar’da Arnavutluk ve Makedonya gibi dostları var'

Türkiye'nin de oyun kurabilecek kadar geliştiğini belirten İbrahim Karataş, yazısını şu öneri ile tamamladı:

Türkiye de artık oyun kurabilecek düzeyde ve oyununu da gayet güzel kurabilecek imkânlara sahip. Örneğin Türkiye’nin Balkanlar’da Arnavutluk ve Makedonya gibi dostları var. Ordumuzun her iki ülkenin ordularıyla askeri işbirliği anlaşmaları var. İki ülke de Yunanistan’dan çok çekti. Yunanistan gerek AB gerekse de NATO üyelik süreçlerinde bu ülkelere çok zorluk çıkartıyor. Makedonya’ya isim bile değiştirttiler.

Eğer bu ülkeler de kabul ederlerse oralara Türk üsleri kurulabilir. Böyle yapılırsa Türkiye adaların silahlandırılmasına bedel olarak Yunanistan’ı arkadan çevrelemiş olur. Böyle bir kararı Türkiye’nin saldırganlığının göstergesi olarak lanse edeceklerdir ama bu noktaya getirenin Yunanistan’ın attığı yanlış adımlar olduğunu hepimiz biliyoruz.

Eğer Yunanistan zor kullanarak hedeflerine ulaşmayı düşünüyorsa karşılarına zor kullanan bir Türkiye çıkar. Amerika’ya piyonluk yapmak istiyorlarsa bunun bir bedelinin olduğunu görmeliler. Hem ayrıca bu vesile ile çözümsüzlüğün çözüm olmadığını anlamış olurlar. Zaten şu sıralar Türkiye ile sorunlarını diplomatik yollarla çözmezlerse ileride daha güçlü bir Türkiye ile uğraşmaları daha zor olacak.