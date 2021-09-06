Şımarık Yunanistan seçilmiş müftülere saldırmaya başladı

Yunanistan, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımıza zulmetmeye devam ediyor. Çocukların öğrenim hakkını elinden alan, ibadethaneleri kapattıran Yunanistan hükümeti, şimdi de soydaşlarımızın seçtiği müftülere baskı politikaları uygulamaya başladı. 5 yıl önce Alankuyu’da düzenlenen toplu sünnet Mevlid’ine katılan Müftü İbrahim Şerif “makam gaspı” suçlaması ile mahkemeye çağrıldı. Hukuksuzluğa karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan makamlarını sert bir dille uyarırken, STK temsilcileri de Akit aracılığıyla tepkilerini dile getirdi.

Kendine çeki düzen vermelidir

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “Türkiye’de onların vatandaşları kendi dinlerini özgürce yaşarken, kendi dillerini özgürce konuşurken Yunanistan’da bulunan soydaşlarımız farklı eziyetlere maruz kalıyor. Bunca eziyeti yapanlar şimdi de seçilmiş Müftü İbrahim Şerif hocamızı 5 yıl önce katıldığı toplu sünnet Mevlid’ine ‘makam gaspı’ bahanesini uydurarak yargılamaya çalışıyorlar. Bu tamamen düşmanca bir uygulamadır. Yunanistan hükümeti kendisine çeki düzen vermelidir. Devletimiz bu konuya el atacaktır. Batı Trakya yaşayana kardeşlerimiz yalnız değil.”

Zulümler yanına kalmaz

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, şunları ifade etti: “Yunanistan, mevzu Türkler olunca ne yapacağını şaşırdı. Türkiye’ye bir şey yapamayacağını bildiği için soydaşlarımızı bezdirmeye çalışıyor. Çavuşoğlu’nun hızlı şekilde konuya müdahil olması çok önemlidir. Daha sert tepki bu zulümlerde geri adım atmasına daha fazla katkı sağlayacaktır. Türkiye soydaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır, bunu adım kadar iyi biliyorum. Kardeşlerimizin içi ferah olsun. Bu yapılanlar Yunanistan’ın yanına elbette kalmaz. Onları korumak için gereken neyse yapılacaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunu da her fırsatta ispatlamıştır. Yunanistan’a da haddi bildirilecektir.”

