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Spor Silviu Lung sahayı ağlayarak terk etti
Spor

Silviu Lung sahayı ağlayarak terk etti

Galatasaray karşısında devleşen Kayserisporlu futbolcu Silviu Lung 45 dakikanın sonlarında sakatlanınca ağlayarak sahayı terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:57:00 -
Silviu Lung sahayı ağlayarak terk etti

Kayserispor'da Galatasaray maçının ilk yarısında defalarca kalesinde gole izin vermeyen Silviu Lung, ilk 45 dakikanın sonlarında sakatlandı.

Sakat sakat Diagne'nin net gol pozisyonunu da kurtaran Rumen kaleci sonunda ise acıya dayanamayarak tedavi oldu. Gözyaşlarını tutamayan başarılı oyuncu, ilk yarıyı oyuncu değişikliğine gerek kalmadan tamamlamayı başardı. Devre arasında tedavi olmasına rağmen oyuna devam edemeyen Lung'un yerine Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe oyuna dahil oldu.

 

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