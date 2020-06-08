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Yerel

Silvan’da sosyal mesafeye uymadan kuyrukta beklediler

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, PTT şubesi ve ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:09:52 -
Silvan’da sosyal mesafeye uymadan kuyrukta beklediler

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, PTT şubesi ve ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.


Silvan’da vatandaşlar, elektrik, su, telefon gibi faturalarını ödemek için PTT şubesine geldi. Şube önünde bekleyen kalabalığın, korona virüs tedbirlerinin en başında gelen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi üzerine özel güvenlik ekibi tarafından uyarı yapıldı.


Yapılan uyarıların ardından vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştı.

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