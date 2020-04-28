  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silopi'de sporcular, evlerinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

2020-04-28 11:50:17 -
Silopi'de sporcular, evlerinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezi hentbol takımı oyuncuları bahçede kurdukları antrenman parkuru ile Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Silopi Gençlik Merkezi'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sportif faaliyetlerini durdurması üzerine hentbol takımında yer alan ve aynı apartmanda oturan 3 sporcu bahçede parkur oluşturdu.

Sporcular, kurdukları parkurda her gün düzenli antrenman yapıyor.

Sporculardan Ömer Tayboğa, geçen yıl bölge şampiyonasına yükseldiklerini bu yıl ise hedeflerinin Türkiye şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıklarını, bu nedenle bahçede antrenman yapmak için parkur oluşturduklarını aktaran Tayboğa, "Bu şekilde sürekli formda kalıyoruz. Türkiye şampiyonasına katılmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz." dedi.

İsa Olsun ise Silopi Gençlik Merkezi sportif faaliyetlerini durdurduktan sonra evde hazırlanmaya başladığını belirtti.

Olgun, "Hocamız Emrullah Bozan'ın verdiği taktikler sayesinde günlük olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız Türkiye şampiyonasına hazırlanmak." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı