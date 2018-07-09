Silivri’de kuralar bu hafta çekiliyor

Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içinde yer alan 234 konut, emekli vatandaşlara ayırdı. Emekliler, 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler.

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konut ise aylık 961 lira taksitle toplam 198 bin liraya satışa sunuldu.