THY - İmaj
0553 313 94 23

Silivri’de kuralar bu hafta çekiliyor

TOKİ’nin İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için satışa sunduğu bin 356 yeni konut için 11-12 Temmuz 2018’de noter huzurundaki kura çekilişi yapılarakkonut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:31
Silivri’de kuralar bu hafta çekiliyor

Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içinde yer alan 234 konut, emekli vatandaşlara ayırdı. Emekliler, 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler.

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konut ise aylık 961 lira taksitle toplam 198 bin liraya satışa sunuldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:31
  1. silivri
  2. TOKİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"