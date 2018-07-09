Silivri’de kuralar bu hafta çekiliyor
TOKİ’nin İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için satışa sunduğu bin 356 yeni konut için 11-12 Temmuz 2018’de noter huzurundaki kura çekilişi yapılarakkonut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:31
Alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içinde yer alan 234 konut, emekli vatandaşlara ayırdı. Emekliler, 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler.
Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konut ise aylık 961 lira taksitle toplam 198 bin liraya satışa sunuldu.
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