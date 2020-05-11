Silivri’de kuaförler ve güzellik merkezleri hizmete başladı

Korona virüs salgını sebebiyle 21 Mart’ta geçici olarak faaliyetleri durdurulan Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezleri İçişleri Bakanlığının kararı ile bugün faaliyetlerine tekrar başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olduğu işletmeler randevu sistemi ile çalışıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 21 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen Berber, Kuaför ve Güzellik merkezleri bugün yeniden açıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olduğu işletmeler, randevu sistemi ile çalışıyor.

Silivri’de güzellik merkezi işletmecisi Nuray Eker “21 Mart’tan bu yana kapalıyız. Genelge doğrultusunda bugün faaliyetimize tekrar başladık. Bu faaliyetlerimizi genelgede yazan kurallar çerçevesinde yürüteceğiz. Gerekli önlemlerimizi aldık, Silivri Belediyesi tarafından iş yerimizi dezenfekte edildi. Biz de kişisel koruyucularımızı aldık, hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşimizin başındayız” dedi.

“İş yerimizin kapasitesine göre müşteri kabulü yapıyoruz”

Randevulu sistemle çalıştıklarını söyleyen bir başka Güzellik merkezi sahibesi Huriye Kıvılcım ise “yaklaşık 50 gündür kapalıyız. Genelge çıktıktan sonra iş yerimizi baştan aşağı dezenfekte ettik, Müşterilerimizi ve personellerimizin sağlığını ön planda tutarak hizmet vermeye bugün başladık. Randevu ile çalışıyoruz. İş yerimizin kapasitesine göre müşteri kabulü yapıyoruz, işimiz gereği hijyene önem veriyorduk ancak bu tedbirler kapsamında daha da özen göstermeye başladık. Genelgeye harfiyen uyuyoruz” dedi.

Erkek berberi Fikret Yıldız da “gelen müşterimizi maskesiz almıyoruz, tek kullanımlık ürünleri kullanıyoruz. Sosyal mesafeyi gözeterek içeride müşteri bekletmiyoruz. Tıraş olacak müşteri kapıda bekliyor” dedi.