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Aktüel

Silivri'de kaybolan kız çocuğu, kayalıklarda baygın halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-08 05:07:45 -
Silivri'de kaybolan kız çocuğu, kayalıklarda baygın halde bulundu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yüzmek için denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye asıllı kız çocuğu, emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda kayalıklarda baygın halde bulundu.

Boşnak Mevkisi'ndeki sahil alanından yüzmek için denize giren 16 yaşındaki Suriye asıllı Judi Abdullah'ın, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Judi Abdullah, ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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