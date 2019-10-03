Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı Silivri'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandığı bildirildi.

Silivri'deki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikameti yanyol Silivri girişinde, yangına giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının kaldırılma çalışmaları sırasında trafik aksadı.

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