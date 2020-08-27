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Aktüel Silivri'de falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 00:41:55 -
Silivri'de falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, falezlerden düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Boşnak mevkisindeki bahçesinde bulunan Behzat Engin, dengesini kaybederek falezlerden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Behzat Engin'in düştüğü bölgeye karadan ulaşamayınca, itfaiye ekipleri botla denize açıldı.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Engin'in cenazesine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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