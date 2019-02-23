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Silivri'de balık restoranında yangın

Silivri'de balık restoranında yangın çıktı. Bölge sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23 Şubat 2019 Cumartesi 08:46
Silivri'de balık restoranında yangın

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahil kordon boyunda bulunan balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Mutfak ve çatı katının zarar gördüğü yangında hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 08:46
  1. silivri
  2. Piri Mehmet Paşa Mahallesi
  3. yangın

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