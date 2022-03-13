Silivri sular saat kaçta gelir? İstanbul güncel su esinti saatleri 13 Mayıs Pazar
İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi olan ilçelerdekiler ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Silivri sular ne zaman gelir?
13 Mart Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintilerin ne zaman saat kaçta son bulacağı merak ediliyor. Peki, Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir?
Silivri sular saat kaçta gelir? İstanbul güncel su esinti saatleri 13 Mayıs Pazar
İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman bakım için su kesintileri yaşanıyor. Bakım sebebiyle gerçekleşen kesintiler önceden vatandaşlara bildiriliyor. Bugün yani 13 Mart Pazar günü İstanbul Silivri’de su kesintisi yaşanıyor.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 13.03.2022 15:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.