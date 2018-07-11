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Silivri kuraları bugün çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün çekilecek.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
Silivri kuraları bugün çekiliyor

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri’de TOKİ tarafından satışa sunulup başvuruları tamamlanan bin 356 konutun hak sahibi belirleme kurası, 11-12 Temmuz’da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başvuruları 18-29 Haziran döneminde yapılan konutların 934’ü alt gelir grubunda, 422’si orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’ine tekabül eden 234’ü sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Alt gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konut, 198 bin lira bedel ve 961 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konut ise 285 bin lira bedel ve bin 958 lira taksitle satışa sunuldu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, açıklamadaki değerlendirmesinde, kura sonrası alt gelir grubunda konut sahibi olacak vatandaşların borçları bitene kadar, orta gelir grubunda ise iki yıl bu konutları satamayacaklarını belirterek, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Turan, ayrıca kura sonrası konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelinin 18 Temmuz tarihinden itibaren geri iade edileceğini bildirdi.

TOKİ’nin artık yatay mimari ve mahalle konseptinde projeler inşa ettiğini aktaran TOKİ Başkanı Ergün Turan, Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun bu konseptle inşa edileceğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
  1. İstanbul Silivri’de TOKİ
  2. Ergün Turan

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