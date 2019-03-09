0553 313 94 23

Şilili rehberin 38 yıllık Antarktika tutkusu

Antarktika'ya ilk kez 1981'de giden ve bu yıl Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekibine beyaz kıtada eşlik eden 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras, kıtayı kendisi için bir "aşk" olarak nitelendiriyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:02
Şilili rehberin 38 yıllık Antarktika tutkusu

İlk kez 1981'de Antarktika'ya gelen ve bu yıl Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekibine beyaz kıtada yol gösteren 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras, kıtayı kendisi için bir "aşk" olarak tanımlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, birkaç gün önce sona erdi.

Türk bilim insanları, bu yıl düzenlenen seferi bir ay süreyle kiralanan Şili bayraklı Betanzos isimli gemide geçirdi.

Gemi mürettebatından 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras ve ekibi, Türk bilim insanlarının beyaz kıtadaki çalışmalarının en emniyetli ve etkili şekilde gerçekleşmesi için yol gösterici oldu.

- Yaşamının 38 yılını beyaz kıtada geçirdi

Ömrünün 38 yılını Antarktika'da geçiren Contreras, AA muhabirine, Antarktika tutkusunu anlattı.

Contreras, dağcılar için Antarktika'nın bir cennet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Okuldayken Robert Falcon'un Güney Kutbu'na yaptığı seyahati anlatan kitabı okumuştum. O zaman 'ben de Güney Kutbu'na gitmeliyim' dedim. Antarktika'ya bilim insanları ve askerler gidebiliyordu ama ben ne bilim insanıydım ne de asker. İlk kez 1981'de sivil bir sefer ekibiyle Antarktika'nın en yüksek dağı olan Vinson'a tırmanmak için kıtaya geldim."

Yüksekliği 4 bin 892 metre olan Vinson Dağı'na tırmanan Contreras, 1988-89 Antarktika sezonunda da Güney Kutup Noktası'na ulaştığını vurguladı.

Kendisini "kutup insanı" olarak adlandıran Contreras, Güney Kutup Noktası'na düzenlediği seferin 90 gün sürdüğünü, yaklaşık bin 380 kilometre yol kat ettiğine dikkati çekti. Antarktika'yı "aşk", "planlama" ve "kendine yetebilme" kelimeleriyle tanımlayan Contreras, "Antarktika'da bulunacaksanız burayı sevmeli, her şeyinizi planlamalı ve kendi kendinize yetebilir olmalısınız." dedi.

Contreras, Antarktika'yı ve işini çok sevdiğini vurgulayarak, kıtadayken kendini çalışıyor gibi hissetmediğini, yaptığı işten keyif aldığını dile getirdi.

- "Türk ekibi ilk seferde çok şey öğrendi"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye'nin Antarktika Sefer ekibine bu yıl destek veren Contreras, "Türkiye'nin Antarktika sefer ekibiyle ilk kez 2 yıl önce tanıştım. Türk ekibi, Antarktika girişimlerinde çok doğru bir şekilde ilerliyor. Önceden çok iyi planlama yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Contreras, Türk ekibinin kıtaya ilk olarak küçük bir tekneyle geldiğini 2. ve 3. seferlerini ise daha büyük gemilerle düzenlediğine işaret ederek, "Türk ekibi Antarktika'da işlerin nasıl ilerlediğini anladı. İlk seferde çok deneyim kazandılar. Antarktika yanlış yapılabilecek bir yer değil." dedi.

- "Artan turizm kıta için tehdit oluşturabilir"

Antarktika'ya yönelik turizmin arttığına dikkati çeken Contreras, Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği'nin (IAATO) kıtaya düzenlenen turları en iyi şekilde yönlendirdiğini ancak düzenlemelerin göz ardı edilmesi halinde turizmin kıtanın ekolojisini tehdit edeceğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:02
  1. Alejo Contreras
  2. Antarktika
  3. Antarktika Bilim Seferi
  4. güney kutbu
  5. İstanbul Teknik Üniversitesi
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl mı? ‘Sonunda öleceksin’
    1. Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek..
    3. Cinsel istismar şüphelisi çift..
    4. "Galatasaray deplasmanından en az bir..
    5. Gediz Elektrik, İzmir Ekonomi..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan..
    7. Arakanlı kadınlar TDV eğitim..
    8. Trafik kazasında ölen Ekin ve Evrim..
    9. Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım..
    10. "Aydın Kadınlar Buluşması" panelinin..
    11. Cinsel istismar davalarında 4 kişiye..
    12. Aydın, Berlin’de tanıtılıyor
    13. Artvin’de kaçak mazot operasyonu
    14. Yıldırım, "Yenikapı Müzesi"ni hayata..
    15. Darbeci albaydan "sehven attım"..
    16. Hamza Yerlikaya, Mersin’de gençlerle..
    17. Sağlık hizmeti laboratuvarları..
    18. Engelli öğrenciden alınan katkı payı..
    19. Umutlu Ev Kadınları Projesi Mersin’de..
    20. Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü’nü..
    21. ‘Buzun Efesi’ Sofya’da dünya rekoru..
    22. Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ..
    23. ABD Başkanı Trump'ı eleştiren..
    24. FETÖ'den takım elbisede 'renk' talimatı
    25. Yaşlı kadını gelini boğarak öldürmüş
    26. Cezayir’de hayat durdu! Binlerce kişi..
    27. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    28. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare..
    29. Bayrampaşalı çınarlar için özel çalışma
    30. TİKA’dan Çadlı polislere eğitim
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı