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Silifke’de okulların ve öğrencilerin güvenliği masaya yatırıldı

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu başkanlığında okul ve öğrenci güvenliği ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
Silifke’de okulların ve öğrencilerin güvenliği masaya yatırıldı

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu başkanlığında okul ve öğrenci güvenliği ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve eğitim kalitesinin arttırılması konuları masaya yatırıldı.


Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer ile okul müdürleri katıldı. Toplantıda ilçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çifti, okullar, öğrenci sayıları, öğretmen sayıları, servis araçları ve alınan tedbirler konusunda açıklamalar yaptı. Silifke genelinde 22 bin 56 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağını belirten Çiftçi, "Silifke ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak resmi özel 6 Anaokulu, 40 ilkokul, 35 ortaokul, 22 lise, 2 özel eğitim okulu, 1 e-sınav merkezi, 1 bilim sanat merkezi, 1 öğretmenevi, 1 halk eğitim merkezi, 1 mesleki ve eğitim merkezi, 1 rehberlik araştırma merkezi, 7 sürücü kursu, 13 çeşitli kurslar, 4 özel öğretim kursu, 3 rehabilitasyon merkezi, 13 özel yurt bulunmaktadır. Okullarımızda 22 bin 56 öğrenci eğitim görmekte olup, bin 905 öğretmenimiz bu öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada hizmet sunacaklardır. İlçemizde temel eğitimde 2 bin 624 öğrenci 174 araçla, ortaöğretimde bin 132 öğrenci 62 araçla, 262 engelli öğrenci 26 araçla toplamda 4018 öğrenci 262 araçla taşıma yolu ile eğitime eriştirilecektedir. Yaklaşık olarak bir bu kadar öğrencimizde özel servislerle eğitime eriştirilecektedir" diye konuştu.


Servis araçlarının sıkı denetimden geçtiğini belirten Çiftçi, “İlçemizde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 662 servis araç sürücüsü ve rehber personele, 35 okulumuzda ki öğretmenlerimize ve 2 bin 595 öğrenciye eğitim verilmiş olup, 2 bin 348 araç denetime tabi tutulmuş ve 122 servis aracına ceza verilmiştir. Ayrıca 30 yaya geçidi, 12 adet de önce yaya ikonu uygulama geçidi yapılmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da aynı şekilde servis şoförlerimize, rehber personele, öğretmen ve öğrencilerimize eğitimler verilecek, servis denetimleri ilçe emniyet, ilçe jandarma ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacak olup, ilçemizdeki tüm öğrencilerimizin güvenli bir ortamda okullarımıza gelmeleri ve okullarımızdan evlerine ulaştırılmaları sağlanacaktır. İlçemizdeki tüm okullarımızda güvenlik kamerası bulunmakta, 1 okulumuzda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) olup, diğer okullarımızın da KGYS ye entegre olması için yaklaşık maliyet belirlenmiş bakanlıktan ödenek talebi yapılmıştır. Yine geçtiğimiz yılda 20 okulumuzda İŞKUR kapsamında güvenlik görevlisi görevlendirilmiş, ilçe emniyet müdürlüğünce de 1. derecede öncelikli okullarımızda güvenlik görevlisi görevlendirilmiş, ayrıca ilçe emniyet müdürlüğünce öncelik dereceli okullarımıza güvenli okul koordinasyon görevlisi görevlendirilmesi yapılmıştır. Okullarımızın bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Kaymakamlığımız, müdürlüğümüz, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe vergi dairesi görevlilerince ilçemizdeki internet kafe ve benzeri yerlerin denetimleri rutin olarak yapılmıştır. Okullarımızın etrafında metruk binalara ilişkin alınması gereken tedbirler alınmıştır. Bu öğretim yılında da aynı hassasiyetle öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim öğretim görmeleri sağlanacaktır. Bu anlamda katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Açılış konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
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