  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şili'de muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 binden fazla

Sağlık Bakanlığı, ülkede muhtemel ve doğrulanmış Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 7 bin 144 olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 05:05:48 -
Şili'de muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 binden fazla

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısının 3 binden fazla olduğu belirtildi.

Şili Sağlık Bakanlığının haftalık paylaştığı, içinde Kovid-19 verilerinin yer aldığı raporda, ülkede Kovid-19 kaynaklı doğrulanmış ölümlerle, muhtemel virüs sebepli toplam ölüm sayısının 7 bin 144 olduğu ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı doğrulanmış ölüm sayısının 4 bin 75, doğrulanmamış muhtemel virüs kaynaklı ölüm sayısının da 3 bin 69 olduğu kaydedildi.

Ülkede salgından en çok etkilenen ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi 5 bin 531 doğrulanmış ve muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, 236 bin 748 vaka sayısıyla Latin Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.

Ülkenin eski Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, halka açıklananın neredeyse iki katı olduğunun basına yansımasının ardından geçen hafta istifa etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı