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Dünya Şili'de deprem
Dünya

Şili'de deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:20:00 -
Şili'de deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 30,9 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 54 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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