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Aktüel Şili'de anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı
Aktüel

Şili'de anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:58:55 -
Şili'de anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı

BUENOS AIRES (AA) - Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılıp yazılmamasının sorulduğu referandum için yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Şili Seçim Servisi (Servel) Başkanı Patricio Santamaria, referandumun önemine dikkat çekerek halka "oy verme" çağrısında bulundu.

Santamaria, referanduma ilişkin "Bu fırsatı kaçırmayalım, kimse evde kalmamalı. Şili'yi nasıl geliştirmeye devam etmemiz gerektiğine dair herkes fikrini sunmalı." ifadesini kullandı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 14 milyon seçmen, referandumda, "Yeni bir anayasa istiyor musunuz?" ve "Yeni anayasayı hangi heyet yazmalı; Karma Anayasa Kurulu veya Anayasa Kurulu" sorularına yanıt verecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin alındığı referandumda, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan kişiler oy kullanamayacak.

Şili'de Ekim 2019'da başlayıp 5 aydan fazla süren, yağma ve şiddet olaylarına neden olan "sosyal patlama" adı verilen hükümet karşıtı gösterilerde, anayasanın yeniden yazılması protestocuların başlıca istekleri arasında bulunuyordu.

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