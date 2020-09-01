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Aktüel Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
Aktüel

Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:04:52 -
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi

SANTIAGO (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili’de, birkaç dakika arayla 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 12.09'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Vallenar şehrinin 78 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Bu depremden birkaç dakika sonra aynı yerde 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremlerde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, sosyal medyaya düşen görüntülerde dükkanlarda raflardaki malzemelerin yere düştüğü görüldü.

Depremler, yaklaşık 800 kilometre güneydeki başkent Santiago'da da hissedildi.

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