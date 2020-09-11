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Aktüel Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aktüel

Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:58:16 -
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ANKARA (AA) - Şili'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Tocopilla'nın 83 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, elektrik kesintilerine ve heyelanlara neden olan deprem anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine yer verildi.

Merkez üssüne 250 kilometre kilometre uzaklıkta bile hissedilen depremden sonra biri 4,3, diğeri 4,6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz bilgi alınmazken, tsunami alarmı da verilmedi.


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