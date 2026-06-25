Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Davut Önen, yaz aylarında işlerinin çok daha zorlaştığını belirterek, "Sabah erken saatlerde işe geliyoruz, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Zorlukları çoktur. Yaz sıcağında daha da zor oluyor çünkü çalışma saatlerimiz uzun. Allah bütün fırıncıların yardımcısı olsun. Fırın içi 450 ile 900 derece sıcaklığı buluyor. Fırının önünde çalıştığımız yerde ise sıcaklık 80 dereceye kadar çıkıyor" dedi.