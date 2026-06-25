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Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

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IHA Giriş Tarihi:

Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Adana’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, fırıncılar 80 dereceye kadar ulaşan ortam sıcaklığında ekmek üretimi yapıyor

#1
Foto - Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Adana’da kavurucu yaz sıcağı fırıncılar için ateşin başında oldukça zor geçiyor.

#2
Foto - Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Adana'da, ekmek üretimi yapan fırıncılar adeta ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, fırınların başında çalışan ustalar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda uzun saatler boyunca mesai yapıyor. Fırın içindeki sıcaklığın ise 450 ile 900 derece arasında değiştiği belirtildi.

#3
Foto - Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Davut Önen, yaz aylarında işlerinin çok daha zorlaştığını belirterek, "Sabah erken saatlerde işe geliyoruz, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Zorlukları çoktur. Yaz sıcağında daha da zor oluyor çünkü çalışma saatlerimiz uzun. Allah bütün fırıncıların yardımcısı olsun. Fırın içi 450 ile 900 derece sıcaklığı buluyor. Fırının önünde çalıştığımız yerde ise sıcaklık 80 dereceye kadar çıkıyor" dedi.

#4
Foto - Adana'da bu işi yapmak çok zor! Dışarısı 40, fırın önü 80 derece

Fırında çalışan Mustafa Gül, "Zor şartlar altında çalışıyoruz, sabah erken saatlerde işe başlıyoruz. Havanın sıcaklığı, saatlerinin uzun olması bayağı bir beden gücü tüketiyoruz. Adana'nın sıcağını biliyoruz, havanın sıcak olması fırının sıcak olması bizi biraz daha yıpratıyor. Bu hizmeti vermek zorundayız, sonuçta insanlar ekmek yiyecek" diye konuştu.

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