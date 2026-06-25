Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...
Sümela Manastırı’nda ziyaretçi güvenliğinin artırılması ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından Sümela Manastırı yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sümela Manastırı’nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz.” dedi.