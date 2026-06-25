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Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

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Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Sümela Manastırı’nda ziyaretçi güvenliğinin artırılması ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından Sümela Manastırı yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sümela Manastırı’nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz.” dedi.

#1
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sümela Manastırı’nda ziyaretçilerin güvenliğini artırmak ve kültürel mirasın korunmasını güçlendirmek amacıyla yürütülen bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleri hayata geçirilirken, manastır yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı. Sümela Manastırı’nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.

#2
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sümela Manastırı’nı, ziyaretçilerimizin güvenliği ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla yürüttüğümüz bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerimizle buluşturduk.

#3
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yamaçlarda gerçekleştirilen kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle bu eşsiz miras alanını daha güvenli hale getirdik. Koruma ve ziyaret dengesini esas alan anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde, Sümela Manastırı’nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz.

#4
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu benzersiz mirasta, ziyaretçilerimizi en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirasımızı aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

#5
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1.225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.

#6
Foto - Sümela'nın güvenliği için dağcılar gece gündüz çalıştı: Sümela'da ilk etap çalışmaları tamamlandı...

İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Böylece ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi. Yürüyüş Yolları ve Giriş Yapıları Yenilendi Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları ile avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.

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