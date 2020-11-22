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Dünya Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:23:00 -
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletindeki Constitucion  şehrinin 99 kilometre kuzeybatısında denizde olduğunu açıkladı.

Şili basınında yer alan haberlere göre, başkent Santiago dahil olmak üzere ülkenin Coquimbo, Valparaiso, O'Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve Metropolitana bölgelerinde hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremden sonra tsunami uyarısı olmadı.

Dünyanın sismik hareketlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Sismik Bölgesi'nde bulunuyor.

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