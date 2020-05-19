Şili'de 4 bakan ile 20'den fazla senatör karantinaya girdi

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de, Senatonun yarısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 senatörle temas kurduğu için karantinaya girmesinin ardından bu kişilerle temasta bulunan 4 bakan da kendisini karantinaya aldı.

Şili basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanı Gonzalo Blumel, Hazine Bakanı Ignacio Briones, Sosyal Kalkınma Bakanı Sebastian Sichel ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreterlik Bakanı Felipe Ward, temas kurdukları 3 parlamenterin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından önleyici karantinaya girdi.

Bakanlardan Ignacio Briones ve Felipe Ward, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığını ancak karantina uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Hükümet sözcüsü Karla Rubilar da şu ana kadar herhangi bir bakanda virüse rastlanmadığını ve bakanların ihtiyaten karantinada bulunduğunu duyurdu.

Hafta sonu 43'ten fazla üyeli Senatoda 20'den fazla senatör, Kovid-19 testi pozitif çıkan senatörlerle bir araya gelmelerinin ardından karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

Kovid-19 vakalarının çoğunun yaşandığı başkent Santiago'da "mega karantina" adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de 478 kişinin hayatını kaybetti, şu ana kadar 46 bin 59 kişide Kovid-19 görüldü.



