  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:18:27 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 167, Ekvador'da 12 bin 141, Bolivya'da 8 bin 192'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 167'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1576 artışla 476 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı 448 bin 710'a ulaştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 14'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 398 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 141'e yükseldi.

Vaka sayısının 1514 artarak 145 bin 45'e çıktığı ülkede bugüne kadar 120 bin 511 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya'da ölü sayısı 8 bin 192 oldu

Bolivya basınında yer alan haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 8 bin 192'ye, vaka sayısı da 238 artışla 137 bin 706'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 99 bin 268 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü
Gündem

AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü

AK Parti düşmanlığından gözü körelmiş olan A.K. isimli bir şahıs, ölen nenesinin haberini sosyal medya hesabından "Nenem öldü çok şükür AKP ..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay