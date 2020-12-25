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Dünya Şili 10 bin doz Pfizer aşısı teslim aldı
Dünya

Şili 10 bin doz Pfizer aşısı teslim aldı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ilk 10 bin dozunun ülkeye ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:56:00 -
Şili 10 bin doz Pfizer aşısı teslim aldı

Güney Amerika ülkelerinden Şili'ye, ABD ilaç şirketi Pfizer/BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının 10 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkent Santiago'da Arturo Merino Benitez Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Pfizer'ın Covid-19 aşılarının ilk dozu ülkemize ulaştı Bu aşı, bir umut ışığı" dedi.

Aşılar, Belçika'dan kiralanan ticari bir uçakla 20 saatten uzun süren bir yolculuk ile başkent Santiago'ya ulaştıktan sonra aşılama sürecinin başlatılabilmesi için 3 hastaneye nakledildi.

İlk dozlar yoğun bakım ünitelerindeki hastalara ve koronavirüs hastaları ile doğrudan temas halinde olan sağlık personeline uygulanacak. Santiago'da başlayan aşılama, ülkenin salgından en çok etkilenen La Araucana, Biobo ve Magallanes eyaletlerinde devam edecek.

Başka şirketlerle de sözleşmeler mevcut

Ülkenin Pfizer'ın yanı sıra Sinovac, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Covax ile de en az 30 milyon dozluk satın alma sözleşmeleri de mevcut. Hükümet, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 5 milyon insanı aşılamayı planlarken, öncelik sağlık görevlileri, yaşlılar ve kronik hastalara verilecek.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 590 bin 794 kişi koronavirüse yakalanırken, 16 bin 228 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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