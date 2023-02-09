Şileli kadınların ellerinden deprem bölgesine köy ekmeği yardımı

Şileli kadınların emekleri ve sevgileri ile mayalanan köy ekmekleri yoğun kar yağışı eşliğinde köy fırınlarında pişiriliyor. Şile Belediyesi Mobil Aşevi ile bölgeye gönderilmek üzere 10.000 adet hazırlanan ve paketlenen köy ekmekleri için Şile’nin tüm mahallelerinde de bulunan kadınlar seferber oldu.

Uzun süre dayanıklı

Şileli kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle mayalanıp pişirilen köy ekmeğinin en büyük özelliği ise uzun süre taze kalıp bayatlamaması. Şile Belediyesi tarafından 57 köye ücretsiz dağıtılan un çuvallarıyla ekmek yapan Şileli kadınlar gün boyunca Şile Kapalı Spor Salonuna köy ekmeği gönderdi.

Başkan İlhan Ocaklı: Ekmek ve acil ihtiyaç yardımlarımız aralıksız devam edecek

Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçların başında gelen ekmek ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattıklarını söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Şileli analarımızın ve kardeşlerimizin emekleri ile deprem bölgesine giden Mobil Aşevimizle 10.000 ekmeği bugün paketleyerek deprem bölgesine gönderdik. Ekmek, su, sıcak yemek ve acil ihtiyaç yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.