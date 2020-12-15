Şile'deki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şile ilçesindeki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 CVP 62 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 34 UD 8375 plakalı minibüs, Kervansaray-Kömürlük Yolu'nda çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile 6 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

