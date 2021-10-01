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Yerel Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Yerel

Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 12:04:00 -
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

 

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