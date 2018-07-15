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Şile'de boğulan gencin cesedi bulundu!

Şile'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:01
Şile'de boğulan gencin cesedi bulundu!

Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de  Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır Attar (20) dalgalar arasında  gözden kaybolurken, arkadaşı ise cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.  Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.  

Suriyeli gencin cesedi saat 02.00'de bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Öte yandan  Şile sahillerinde denize giren vatandaşların uyarılara rağmen güvenlik şeritlerini  geçerek, yüzdükleri  görüldü.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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