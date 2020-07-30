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Aktüel

Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet

Yarından itibaren faaliyete geçecek plajda, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı kadın polislerden oluşan yunus ekipleri görev alacak

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:22:26 -
Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet

İSTANBUL (AA) - Şile'de yarın açılacak kadınlar plajında, kadın polislerden oluşan yunus ekibi görev yapacak.

Şile Ağlayankaya'da ilçe belediyesi tarafından açılan kadınlar plajı yarından itibaren faaliyete geçecek.

Bu kapsamda plajın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yine kadın polislerden oluşan bir yunus ekibi kuruldu.

Kadın yunus ekipleri plajın güvenliğinden sorumlu olacak.



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