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Aktüel Şile Kaymakamlığından yarın için uyarı
Aktüel

Şile Kaymakamlığından yarın için uyarı

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 06.09.2021 Pazartesi (yarın) ilk saatlerden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden gelecek şiddetli rüzgarlarla ilgili uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 19:46:00 -
Şile Kaymakamlığından yarın için uyarı

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 06.09.2021 Pazartesi (yarın) ilk saatlerden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden gelecek şiddetli rüzgarlarla ilgili ikazda bulundu.

Şile Kaymakamlığıncayapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; 06.09.2021 Pazartesi (yarın) ilk saatlerden itibaren Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden rüzgarların 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer kısa süreli (60-90 km/sa) şeklinde kuvvetli fırtına beklenildiği vurgulanarak şu uyarılarda bulunuldu:

Genel avcılık sezonunun açılması ile birlikte denizlerimizde faaliyet gösteren ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçı teknelerimiz, spor/eğlence maksadıyla amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapan özel teknelerimiz ve diğer teknelerimizin fırtına süresince denize açılmamaları, sahillerimizde denize girmek isteyen vatandaşlarımızın fırtına süresince denize girmemeleri can ve mal emniyeti açısından önemle rica olunur.

haber7'nin haberine göre; şiddetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanmaması maksadıyla tüm kurumlarımız tarafından gerekli önlemler alınmakta olup değerli vatandaşlarımızın bahse konu olumsuzların yaşanmaması için tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgemizde meydana gelen hava olayları hava tahmin raporlarından ve sahada görevli kurumlarımızdan alınan bilgiler ile anlık takip edilmekte olup fırtınanın 08.09.2021 Çarşamba günü etkisini azaltacağı tahmin edilmektedir.

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