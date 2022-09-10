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Yaşam Şile doğalgaz borusu mu patladı? Şile son dakika
Yaşam

Şile doğalgaz borusu mu patladı? Şile son dakika

İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Peki, Şile gaz kesintisi ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:57:00 -
Şile doğalgaz borusu mu patladı? Şile son dakika

İstanbul Şile’de doğal gaz borusu patladı. Vatandaşlar ise olayın nasıl neden yaşandığını araştırmaya başladı.

Şile doğalgaz borusu mu patladı? Şile doğal gaz ne zaman gelir?

İSKİ ekiplerinin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti.

Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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