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Medya Sıla'nın babasının cenazesindeki tabut dikkat çekti
Medya

Sıla'nın babasının cenazesindeki tabut dikkat çekti

Sıla Gençoğlu'nun hayatını kaybeden 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu'nun cenazesindeki tabut dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 15:56:00 -
Sıla'nın babasının cenazesindeki tabut dikkat çekti

Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sıla'nın babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sıla dün babası Şükrü Gençoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.

Sıla’nın babasının İzmir Alsancak’taki cenaze törenindeki tabut detayı dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Sıla'nın çiçekleri çok seven babasının tabutunun üstüne çok sayıda çiçek koyduğu öğrenildi.

 

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