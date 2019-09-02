Silahtarağa Tüneli’nde bakım çalışması yapılacak Eyüp ile Gaziosmanpaşa’yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli’nde bakım onarım çalışması yapılacak.

Eyüp ile Gaziosmanpaşa’yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli’nde bakım onarım çalışması yapılacak. Tünel, çalışma nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Silahtarağa Tüneli’nin aydınlatma sisteminde bakım onarım çalışması yapılacağını bildirdi. Tünelin, çalışma nedeniyle 3 Eylül Salı günü saat 22.00’den 04 Eylül Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar (8 saat) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

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