Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.

Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.



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