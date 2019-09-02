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Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması

Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, 8 saatliğine ulaşıma kapatılacak

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
Silahtarağa Tüneli'nde bakım çalışması

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.

Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
  1. İbb
  2. Silahtarağa Tüneli

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