‘Silahsız bölge’ye dünyadan tam destek

Türkiye ve Rusya arasında “İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanması dünya basınında geniş yer buldu.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, haberi “Rusya ve Türkiye sivilleri korumak için tampon bölge oluşturacak” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Erdoğan ve Putin’in İdlib konusunda yaptığı görüşmeyi internet sayfasına taşıyan Alman Zeit gazetesi ise, ‘’Erdoğan ile yapılan anlaşma, Putin’in gücünün sınırlarını gösteriyor’’ başlığını kullandı. Avusturya da Der Standard gazetesi ise, iki ülkenin sağladığı uzlaşıyla bölgedeki aşırıcı grupların İdlib’i terk etmesinin sağlanacağı ve bölgedeki ağır silahların temizleneceği bilgisini aktardı.

İtalyan ANSA ajansı, haberinde, İdlib’e rejim güçleri ve müttefikleri tarafından yeni bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini yazdı.

Katar’ın El-Arab gazetesi, zirvede sağlanan mutabakatı “Erdoğan-Putin anlaşması İdlib’i kan gölünden kurtaracak” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumunun İdlib’de yeni bir krizin ve insani felaketin meydana gelmesini önlediği belirtildi.

Lübnan, Mısır ve Kuveyt’te yayımlanan gazeteler, Soçi’de düzenlenen zirvenin sonucunu “olumlu gelişme” olarak kamuoyuna yansıttı.