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Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, Ziya Selçuk'a mektup verdi

Bursa'da polis memuru bir öğrenci velisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazdığı mektubu verdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 21:42
Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, Ziya Selçuk'a mektup verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa'daki okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantı sonrası, geçen yıl görev yaptığı Hasanağa İlköğretim Okulunda silahlı saldırıya uğrayan okulun müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a şiddet konusunda çalışma yapılması için talepte bulundu.

Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şubesi'nin girişimleri sayesinde Bakan Selçuk ile kısa bir görüşme fırsatı bulan Tülay Taş konuyla ilgili olarak yazdığı mektubu kendisine sundu. Tülay öğretmen, Öğretmen Meslek Kanunu içerisinde şiddet içeriğinin de yer almasını talep etti.

Ne olmuştu?

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda meydana gelen olayda polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı.

İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Olaydan sonra polis memuru İlhan Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Son duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Okul Müdiresi Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a karşı silahla yaralama olayına "Kasten yaralama ve kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olma" suçlarından 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere Mart ayına erteledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:42
  1. Bursa
  2. Merinos
  3. Milli Eğitim Bakanı
  4. Ziya Selçuk
  5. Tülay Taş
  6. 12. Ağır Ceza Mahkemesi
  7. Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu
  8. Milli Eğitim Bakanlığı

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