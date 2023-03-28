Silahlı saldırıya uğrayan muhtar vefat etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.
Olay bu gece saat 00.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Viranşehir'in Kırbalı Kırsal Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki evinin giriş kapısında silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerini duyan halkın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı muhtarı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Şenbayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İLKHA)
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