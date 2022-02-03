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Yerel Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü!
Yerel

Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü!

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde gece yarısı silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:10:00 -
Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü!

 Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesinde çalıştığı lokantadan evine dönen Osman Ö. (31) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Ö.'nün cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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